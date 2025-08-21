- Понятно, что тяжело, соперник очень достойно выглядел. За себя могу сказать, что не совсем в тонусе, но рад, что удалось победить и забить, - передаёт слова Смолова "Матч ТВ".
Медиаклуб "Броук Бойз" на нейтральном поле в Орле одержал волевую победу со счётом 2:1 над курским "Авангардом" в рамках второго раунда Пути регионов Кубка России. Первый гол в составе победителей забил 35-летний экс-нападающий сборной России, "Краснодара" и московского "Динамо" Фёдор Смолов.
Смолов прокомментировал победу "Броук Бойз" и свой гол "Авангарду" в Кубке России
