"Бирмингем" пытался перехватить трансфер Сперцяна — источник

Как сообщает Metaratings, «Бирмингем» выходил на представителей Сперцяна в момент, когда переговоры хавбека с «Саутгемптоном» уже находились на продвинутой стадии. Клуб из Чемпионшипа выразил готовность подождать и начать диалог о трансфере, если футболист даст предварительное согласие. Однако общение на этом этапе было прекращено, и пока неизвестно, вернутся ли стороны к переговорам.
Ранее в СМИ появилась информация, что Сперцян отказался от варианта с «Саутгемптоном».
В прошлом сезоне Эдуард Сперцян провел за «Краснодар» во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт игрока с «быками» рассчитан до конца текущего сезона. По итогам прошлого сезона игрок сборной Армении стал лучшим полузащитником чемпионата России.
В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
Фото: ФК "Краснодар"