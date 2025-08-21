Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
18:00
АхматНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:30
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
22:45
АнжеНе начат

В "Зените" высказались о возможном увольнении Семака

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Спекуляции вокруг Сергея Богдановича, на которые были даны простые и, надеюсь, понятные ответы, начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу", - передает "РИА Новости" слова Медведева.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги у "Зенита" лишь одна победа после пяти сыгранных туров. Команда Сергея Семака трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Сине-бело-голубые набрали шесть очков и находятся на 9-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего в чемпионате московского "Локомотива" составляет на данный момент семь баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится