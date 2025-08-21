"Спекуляции вокруг Сергея Богдановича, на которые были даны простые и, надеюсь, понятные ответы, начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу", - передает "РИА Новости" слова Медведева.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги у "Зенита" лишь одна победа после пяти сыгранных туров. Команда Сергея Семака трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Сине-бело-голубые набрали шесть очков и находятся на 9-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего в чемпионате московского "Локомотива" составляет на данный момент семь баллов.
В "Зените" высказались о возможном увольнении Семака
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Зенит"