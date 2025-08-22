Матчи Скрыть

Ерохин рассказал, что нужно исправлять "Зениту"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал старт сезона сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"Сейчас мы должны думать о следующей игре. Работать, чтобы набирать те очки, которые мы должны набирать для борьбы за первое место. Назад смотреть не имеет смысла, только в плане работы над ошибками. А так, нужно двигаться вперёд и стараться набирать свои очки", - сказал Ерохин в интервью "СЭ".

После пяти туров Российской Премьер-Лиги "Зенит" занимает девятую позицию с шестью очками. Сине-бело-голубые выиграли у "Ростова" (2:1), сыграли вничью с "Рубином" (2:2), ЦСКА (1:1), "Спартаком" (2:2), проиграли "Ахмату" (0:1).

Следующий матч петербуржцы проведут дома против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин в этом сезоне сыграл два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Отметим, что в прошедшем сезоне команда Семака завоевала серебряные медали чемпионата России, уступив "Краснодару" одно очко.

