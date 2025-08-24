Бывший российский арбитр оценил назначение пенальти в матче "Крылья" - "Краснодар"

"Я не согласен с решением бригады арбитров: Песьяков, во-первых, возможно, касается мяча. А во-вторых, и это главное, не играет грубо, а идет в мяч в обычной манере, без безрассудства. Мяч при этом улетает за линию ворот. Есть такая рекомендация: если мяч очевидно уходит мимо ворот, а контакт не носит грубый характер, то нужно действие игрока атаки считать законченным действием, а контакт не считать наказуемым.
На мой взгляд, арбитр ошибочно назначил пенальти, не учтя эти факторы", - приводит слова Синяева Betonmobile.
На 12 минуте матча главный арбитр встречи 6 тура РПЛ "Крылья Советов" - "Краснодар" Егор Егоров назначил одиннадцатиметровый удар в ворота команды хозяев. Изначально главный арбитр не указал на "точку", но после видеопросмотра изменил свое решение. Полузащитник "быков" Эдуард Сперцян реализовал одиннадцатиметровый удар и забил второй мяч своей команды.
После 80 сыгранных минут "Краснодар" ведет в счете 4:0. На данный момент южане занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 12 набранными очками. Самары располагаются на 7 строчке с 8 баллами.