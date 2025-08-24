Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
17:30
АкронНе начат
Сочи
20:00
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
18:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ноттингем Форест1 тайм
Фулхэм
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
ВаленсияНе начат
Вильярреал
20:30
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
20:30
ЭспаньолНе начат
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
19:30
ЛациоНе начат
Кальяри
19:30
ФиорентинаНе начат
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Кельн1 тайм
Боруссия М
18:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
Страсбург
18:15
НантНе начат
Тулуза
18:15
БрестНе начат
Гавр
18:15
ЛансНе начат
Лилль
21:45
МонакоНе начат

Бывший российский арбитр оценил назначение пенальти в матче "Крылья" - "Краснодар"

Бывший российский арбитр Анатолий Синяев оценил назначение пенальти в матче 6 тура РПЛ "Крылья Советов" - "Краснодар".
Скриншот: прямая трансляция "Матч Премьер"
"Я не согласен с решением бригады арбитров: Песьяков, во-первых, возможно, касается мяча. А во-вторых, и это главное, не играет грубо, а идет в мяч в обычной манере, без безрассудства. Мяч при этом улетает за линию ворот. Есть такая рекомендация: если мяч очевидно уходит мимо ворот, а контакт не носит грубый характер, то нужно действие игрока атаки считать законченным действием, а контакт не считать наказуемым.

На мой взгляд, арбитр ошибочно назначил пенальти, не учтя эти факторы", - приводит слова Синяева Betonmobile.

На 12 минуте матча главный арбитр встречи 6 тура РПЛ "Крылья Советов" - "Краснодар" Егор Егоров назначил одиннадцатиметровый удар в ворота команды хозяев. Изначально главный арбитр не указал на "точку", но после видеопросмотра изменил свое решение. Полузащитник "быков" Эдуард Сперцян реализовал одиннадцатиметровый удар и забил второй мяч своей команды.

После 80 сыгранных минут "Краснодар" ведет в счете 4:0. На данный момент южане занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 12 набранными очками. Самары располагаются на 7 строчке с 8 баллами.

