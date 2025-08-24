По информации инсайдера Ивана Карпова, "Локомотив" покупает хавбека "Крыльев Советов" за 250 миллионов рублей. Он сообщает, что это прямой трансфер с рассрочкой на 1,5 года.
Иван Олейников в этом сезоне провёл пять матчей за самарский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
В минувшем сезоне полузащитник за 30 матчей в "Крыльях Советов" отметился шестью голами и отдал шесть голевых передач.
На данный момент "Локомотив" набрал 14 очков и находится на третьем месте в Российской Премьер-Лиге, а самарцы занимают девятое место с восемью очками.
Локомотив купит игрока "Крыльев Советов" - источник
Полузащитник "Крыльев Советов" Иван Олейников может перейти к "железнодорожникам".
Фото: "Матч ТВ"