Защитник "Пари НН": мы можем победить "Спартак"

"Будем готовиться к "Спартаку" и "Зениту" в штатном режиме. Будем выходить и настраиваться только на победу. Других мыслей быть не может. Будем делать всё, чтобы победить "Спартак" в следующем матче. Мы можем победить их за счёт надёжной игры в обороне и смелой – в атаке", - цитирует Пигаса Metaratings.
После 6 сыгранных туров "Пари НН" располагается на 15 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками в своем активе. В 7 туре Российской Премьер-Лиги нижегородцы сыграют на выезде с петербургским "Зенитом". Завтра, 26 августа, команда Алексея Шпилевского проведет выездную встречу с московским "Спартаком" в 3 туре группового этапа Кубка России.
На данный момент "Пари НН" занимает 3 место в группе C Кубка страны с 3 баллами в своем активе, красно-белые располагаются на 2 строчке с 4 очками.