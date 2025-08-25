Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

Защитник "Пари НН": мы можем победить "Спартак"

Защитник "Пари НН" Вадим Пигас считает, что нижегородцы могут победить "Спартак".
Фото: ФК "Пари НН"
"Будем готовиться к "Спартаку" и "Зениту" в штатном режиме. Будем выходить и настраиваться только на победу. Других мыслей быть не может. Будем делать всё, чтобы победить "Спартак" в следующем матче. Мы можем победить их за счёт надёжной игры в обороне и смелой – в атаке", - цитирует Пигаса Metaratings.

После 6 сыгранных туров "Пари НН" располагается на 15 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками в своем активе. В 7 туре Российской Премьер-Лиги нижегородцы сыграют на выезде с петербургским "Зенитом". Завтра, 26 августа, команда Алексея Шпилевского проведет выездную встречу с московским "Спартаком" в 3 туре группового этапа Кубка России.

На данный момент "Пари НН" занимает 3 место в группе C Кубка страны с 3 баллами в своем активе, красно-белые располагаются на 2 строчке с 4 очками.

