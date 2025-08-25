Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
Волга Ул1 тайм
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

Главный тренер "Динамо" высказался о низкой результативности команды

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин высказался о результативности бело-голубых на старте сезона.
- Не хватало реализации. Это было и раньше, и не хватало с "Пари НН". Отмазки можно находить любые, но для чего? Путь исправления — работа, - сказал Карпин "Чемпионату".

Напомним, 23 августа "Динамо" обыграло "Пари НН" со счетом 3:0 в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги. В этой встрече бело-голубые впервые забили больше одного мяча в новом сезоне чемпионата.

На данный момент подопечные Валерия Карпина идут на седьмом месте с 8 очками.

