"Это неправда. Вильмар не хочет покидать "Зенит". Продление контракта? У Вильмара еще 2 года. Но все возможно", — приводит слова Поссо "Спорт-Экспресс".
Ранее колумбийское издание El Deportivo сообщило, что 31-летний футболист намерен покинуть "Зенит" и перейти в колумбийский клуб "Атлетико Насьональ". Барриос пополнил состав петербургской команды в 2019 году. До этого он выступал за аргентинский "Бока Хуниорс". За все время в "Зените" колумбиец принял участие в 231 матче, записав на свой счет 3 гола и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 8 миллионов евро.
Агент Барриоса прокомментировал слухи о его уходе из "Зенита"
Спортивный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса, высказался о его возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Зенит"