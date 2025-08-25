Дзюба – о "Спартаке": если бы они хотели взять трофей, позвали бы Черчесова

"Удивляет, что самый большой клуб — такой, как "Спартак" —за 20 лет выиграл только одно чемпионство. Если честно, то если бы они хотели взять трофей, они бы позвали Черчесова — фундаментального человека, который знает, что такое выигрывать", — приводит слова Дзюбы "РБ Спорт".
Ранее Артем Дзюба заявил, что "Спартаку" стоило взять в состав команды его, если бы клуб хотел взять чемпионство. После шести туров текущего сезона РПЛ подопечные Деяна Станковича набрали 8 очков и на данный момент занимают восьмое место в турнирной таблице. Станислав Черчесов 6 августа занял пост главного тренера грозненского "Ахмата", подписав трехлетний контракт с клубом.
Фото: ФК "Акрон"