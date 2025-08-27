По информации "Чемпионата", руководство "железнодорожников" запретило подписывать легионеров в летнее трансферное окно. Теперь в фокусе клуба исключительно российский рынок и СНГ.
Этим летом из иностранцев в "Локомотив" пришёл только эквадорский защитник Кристиан Рамирес. Другие подписания - нападающий Николай Комличенко, полузащитники Землихан Бакаев и Александр Руденко.
После шести туров команда Галактионова находится на третьем месте в чемпионате России, набрав 14 очков. Также "железнодорожники" занимают третью строчку в группе D Кубка России. В первом туре они проиграли ЦСКА (1:2), а во втором обыграли "Балтику" (2:0).
Следующий матч "Локомотив" сыграет в Кубке России против "Акрона". Игра пройдёт в четверг, 28 августа.
"Локомотиву" запретили подписывать легионеров в летнее трансферное окно - источник
Руководство "Локомотива" ввело ограничение по подписанию иностранных футболистов для своего спортивного менеджмента.
Фото: ФК "Локомотив" Москва