Крылья Советов
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
ДинамоЗавершен
Сочи
18:30
КраснодарНе начат
Балтика
20:45
ЦСКАНе начат
Ростов
20:45
Динамо МхНе начат

Сельта
22:00
БетисНе начат

"Локомотиву" запретили подписывать легионеров в летнее трансферное окно - источник

Руководство "Локомотива" ввело ограничение по подписанию иностранных футболистов для своего спортивного менеджмента.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
По информации "Чемпионата", руководство "железнодорожников" запретило подписывать легионеров в летнее трансферное окно. Теперь в фокусе клуба исключительно российский рынок и СНГ.

Этим летом из иностранцев в "Локомотив" пришёл только эквадорский защитник Кристиан Рамирес. Другие подписания - нападающий Николай Комличенко, полузащитники Землихан Бакаев и Александр Руденко.

После шести туров команда Галактионова находится на третьем месте в чемпионате России, набрав 14 очков. Также "железнодорожники" занимают третью строчку в группе D Кубка России. В первом туре они проиграли ЦСКА (1:2), а во втором обыграли "Балтику" (2:0).

Следующий матч "Локомотив" сыграет в Кубке России против "Акрона". Игра пройдёт в четверг, 28 августа.

