Гладилин раскритиковал "Спартак": клуб должен бороться за чемпионство

"Шестое место "Спартака" по итогам первой части РПЛ - мягко говоря, неудачный результат. Это не место "Спартака", были где-то сделаны ошибки. Надо делать серьёзный разбор. Клуб должен бороться за чемпионство или призовые места", - сказал Гладилин "Чемпионату".
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Красно-белые провели 17 матчей, одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.
Следующий матч команды состоится сегодня, 6 декабря, против московского "Динамо" в рамках РПЛ. Начало - в 16:45 по московскому времени.
Фото: ФК "Спартак"