Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Гладилин раскритиковал "Спартак": клуб должен бороться за чемпионство

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Гладилин раскритиковал игру команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Шестое место "Спартака" по итогам первой части РПЛ - мягко говоря, неудачный результат. Это не место "Спартака", были где-то сделаны ошибки. Надо делать серьёзный разбор. Клуб должен бороться за чемпионство или призовые места", - сказал Гладилин "Чемпионату".

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Красно-белые провели 17 матчей, одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.

Следующий матч команды состоится сегодня, 6 декабря, против московского "Динамо" в рамках РПЛ. Начало - в 16:45 по московскому времени.

