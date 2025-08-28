Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
18:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
20:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
19:30
СассуолоНе начат
Лечче
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
21:45
БрестНе начат

Тренер "Акрона" объяснил, почему не задействует Дзюбу в кубковых матчах

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев ответил на вопрос, почему нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба не принимает участия в матчах Кубка России.
Фото: ФК "Акрон"
"Я просто боюсь за него. Дзюба всегда рвется играть в футбол. Но я ему говорю одну простую вещь: нагрузку в процессе игры контролировать намного сложнее, чем в тренировке. Поэтому я говорю: там, где есть шанс отойти в сторону, — отходи. И он прислушивается, отходит", — приводит слова Тедеева "Чемпионат".

В сезоне-2025/26 37-летний форвард не принимал участия в матчах Кубка России. Дзюба выступил за "Акрон" в шести встречах Российской Премьер-Лиги, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. На данный момент команда Тедеева занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков.

