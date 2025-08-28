"Я просто боюсь за него. Дзюба всегда рвется играть в футбол. Но я ему говорю одну простую вещь: нагрузку в процессе игры контролировать намного сложнее, чем в тренировке. Поэтому я говорю: там, где есть шанс отойти в сторону, — отходи. И он прислушивается, отходит", — приводит слова Тедеева "Чемпионат".
В сезоне-2025/26 37-летний форвард не принимал участия в матчах Кубка России. Дзюба выступил за "Акрон" в шести встречах Российской Премьер-Лиги, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. На данный момент команда Тедеева занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков.
Тренер "Акрона" объяснил, почему не задействует Дзюбу в кубковых матчах
Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев ответил на вопрос, почему нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба не принимает участия в матчах Кубка России.
Фото: ФК "Акрон"