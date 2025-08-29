"Пруцев — усиление для "Локомотива". Мы хорошо его приняли, но еще не тренировались вместе. Я Пруца знаю, мы с ним с одного края. Поэтому у меня с ним точно никаких проблем не возникнет", — приводит слова Комличенко "Чемпионат".
Накануне пресс-служба "Спартака" объявила, что Пруцев продлил контракт с клубом до 2028 года, однако текущий сезон 25-летний полузащитник проведет в "Локомотиве" на правах аренды. В составе "железнодорожников" ему присвоен 25-й номер. В сезоне-2025/26 Пруцев принял участие в четырех матчах за красно-белых, не записав на свой счет результативных действий. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.
Комличенко прокомментировал переход Пруцева в "Локомотив"
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко высказался о переходе полузащитника Данила Пруцева из "Спартака" в команду железнодорожников.
