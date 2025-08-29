Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
18:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
20:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
19:30
СассуолоНе начат
Лечче
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
21:45
БрестНе начат

Комличенко рассказал о стремлении к одному индивидуальному достижению в своей карьере

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко рассказал о стремлении забить 100-й гол в профессиональной карьере.
Фото: ФК "Локомотив"
"Попадание в "Клуб 100" стало бы важным достижением для меня. Иду к этому, очень хочется там оказаться. Постараюсь сделать это уже в следующей игре", — приводит слова Комличенко "Чемпионат".

Отметим, что "Клуб 100" является объединением российских футболистов, куда вступают игроки, забившие 100 и более голов в официальных матчах высшего уровня. Комличенко забил 99-й мяч в ворота "Акрона" в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России в четверг, 28 августа. Встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 2:0. Нападающий пополнил состав московской команды в летнее трансферное окно. Ранее он выступал за "Ростов".

