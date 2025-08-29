"Попадание в "Клуб 100" стало бы важным достижением для меня. Иду к этому, очень хочется там оказаться. Постараюсь сделать это уже в следующей игре", — приводит слова Комличенко "Чемпионат".
Отметим, что "Клуб 100" является объединением российских футболистов, куда вступают игроки, забившие 100 и более голов в официальных матчах высшего уровня. Комличенко забил 99-й мяч в ворота "Акрона" в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России в четверг, 28 августа. Встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 2:0. Нападающий пополнил состав московской команды в летнее трансферное окно. Ранее он выступал за "Ростов".
Комличенко рассказал о стремлении к одному индивидуальному достижению в своей карьере
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко рассказал о стремлении забить 100-й гол в профессиональной карьере.
Фото: ФК "Локомотив"