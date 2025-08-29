- Уже много раз повторял, что трансфер Гайча в ЦСКА был ошибкой. Но так бывает. Можно попробовать найти и плюсы: когда понимаешь, что сделка неудачная, нужно постараться это компенсировать. И в случае с Адольфо находились аренды, клуб приобретал с этого какие-то финансы. Гайчу теперь желаю только удачи. В течение карьеры в ЦСКА с его стороны, возможно, тоже были ошибки. Но и с моей, со стороны клуба — тоже. Такое бывает.
Адольфо Гайч перешел в московский ЦСКА летом 2020 года из аргентинского клуба "Сан Лоренсо". За все это время футболист пять раз отдавался в аренду. В составе российской команды 26-летний центральный нападающий провел 39 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
Сегодня, 29 августа, "армейцы" объявили об уходе аргентинского форварда в аренду в самарские "Крылья Советов" до конца нынешнего сезона. Позднее агент игрока сообщил, что по окончании аренды его клиент не вернется в московский клуб, так как его контракт рассчитан до лета 2026 года и не будет продлен.
Источник: "Чемпионат"
Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян: трансфер Гайча был ошибкой. Такое бывает
Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян назвал ошибкой покупку форварда Адольфо Гайча.
Фото: ПФК ЦСКА