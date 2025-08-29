Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
3 - 0 3 0
ТорпедоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
2 - 0 2 0
Леванте2 тайм
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
3 - 2 3 2
СассуолоЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
Милан1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 0 0 0
Брест1 тайм

Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян: трансфер Гайча был ошибкой. Такое бывает

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян назвал ошибкой покупку форварда Адольфо Гайча.
Фото: ПФК ЦСКА
- Уже много раз повторял, что трансфер Гайча в ЦСКА был ошибкой. Но так бывает. Можно попробовать найти и плюсы: когда понимаешь, что сделка неудачная, нужно постараться это компенсировать. И в случае с Адольфо находились аренды, клуб приобретал с этого какие-то финансы. Гайчу теперь желаю только удачи. В течение карьеры в ЦСКА с его стороны, возможно, тоже были ошибки. Но и с моей, со стороны клуба — тоже. Такое бывает.

Адольфо Гайч перешел в московский ЦСКА летом 2020 года из аргентинского клуба "Сан Лоренсо". За все это время футболист пять раз отдавался в аренду. В составе российской команды 26-летний центральный нападающий провел 39 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.

Сегодня, 29 августа, "армейцы" объявили об уходе аргентинского форварда в аренду в самарские "Крылья Советов" до конца нынешнего сезона. Позднее агент игрока сообщил, что по окончании аренды его клиент не вернется в московский клуб, так как его контракт рассчитан до лета 2026 года и не будет продлен.

Источник: "Чемпионат"

