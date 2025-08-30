Гладилин: с таким составом "Сочи" в РПЛ ловить нечего

- Увольнять Морено не стоит. Тут дело не в тренере, а в игроках. С таким составом "Сочи" в РПЛ ловить нечего. Если они воспользуются моментом и укрепятся, то теоретически смогут еще побороться за выживание, - сказал Гладилин "РБ Спорт".
На данный момент подопечные Роберта Морено располагаются на последнем месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе всего 1 очко в шести сыгранных матчах. Сегодня, 30 августа, в 18:30 по московскому времени южане сыграют на выезде со "Спартаком" в рамках 7-го тура РПЛ.
Бывший игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался о результатах "Сочи" в этом сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"