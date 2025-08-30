Семак назвал клуб РПЛ с лучшей российской молодежью

"На мой взгляд — это ЦСКА. Там есть Кисляк, Глебов, Лукин. Эти футболисты играют главные роли в нынешнем составе армейцев. Команда сейчас прекрасно выглядит", - цитирует Семака "СЭ".
После 6 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками. ЦСКА занимает 2 место в таблице с 14 баллами в своем активе. По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России, столичные "армейцы" завоевали бронзовые медали чемпионата.