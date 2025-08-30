Черданцев рассказал, чего не хватает Карпину в "Динамо"

"Карпину не хватает драйва. Это вполне естественная история, когда ты шесть-семь лет якобы решаешь задачу выживания, и понятно, что ни в один сезон "Ростов" на вылет на стоял.
В "Динамо" команда была в пяти минутах от чемпионства, здесь другая хватка должна быть. Мне со стороны кажется, что психологически надо перестроиться, и говорить, что победа — это норма. Не победа — это не норма. Это катастрофа", - цитирует Черданцева "РБ Спорт".
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом текущего года, в феврале специалист покинул аналогичную должность в "Ростове". Напомним, что Валерий Карпин также продолжает занимать пост главного тренера в национальной команде России.
После 6 сыгранных туров московское "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе. В 7 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо". Встреча состоится завтра, 31 августа, в 20:30 по московскому времени.
Спортивный комментатор Георгий Черданцев рассказал, чего не хватает Валерию Карпину в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"