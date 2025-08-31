"Если что-то идет не так, то бразильцы разводят сопли". Экс-игрок "Зенита" - о Жерсоне

"Что касается ситуации с Жерсоном, это бразильцы, их нужно знать. Если что-то идёт не так, они начинают разводить сопли по столу и якобы скучают по маме с папой. Ты профессионал и приехал в Россию работать, поэтому должен выполнять контракт! А жалеть или нет, об этом нужно было думать раньше. Это какой-то детский сад, просто смех!" - цитирует Канищева "Чемпионат".
Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" летом текущего года за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Бразилец провел за петербуржцев 6 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее в СМИ появилась информация, что футболист хочет покинуть клуб.
После 7 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 4 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 12 набранными очками в своем активе.
Экс-игрок "Зенита" Александр Канищев высказался о ситуации с полузащитником сине-бело-голубых Жерсоном.
Фото: ФК "Зенит"