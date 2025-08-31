Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:30
БалтикаНе начат
Локомотив
15:45
Крылья СоветовНе начат
ЦСКА
18:00
КраснодарНе начат
Динамо Мх
20:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
14:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
16:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
16:00
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
18:30
АрсеналНе начат
Астон Вилла
21:00
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ВильярреалНе начат
Бетис
20:00
АтлетикНе начат
Эспаньол
20:30
ОсасунаНе начат
Райо Вальекано
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Дженоа
19:30
ЮвентусНе начат
Торино
19:30
ФиорентинаНе начат
Лацио
21:45
ВеронаНе начат
Интер
21:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
МайнцНе начат
Боруссия Д
18:30
УнионНе начат
Кельн
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
16:00
РеннНе начат
Гавр
18:15
НиццаНе начат
Монако
18:15
СтрасбургНе начат
Париж
18:15
МетцНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

"Если что-то идет не так, то бразильцы разводят сопли". Экс-игрок "Зенита" - о Жерсоне

Экс-игрок "Зенита" Александр Канищев высказался о ситуации с полузащитником сине-бело-голубых Жерсоном.
Фото: ФК "Зенит"
"Что касается ситуации с Жерсоном, это бразильцы, их нужно знать. Если что-то идёт не так, они начинают разводить сопли по столу и якобы скучают по маме с папой. Ты профессионал и приехал в Россию работать, поэтому должен выполнять контракт! А жалеть или нет, об этом нужно было думать раньше. Это какой-то детский сад, просто смех!" - цитирует Канищева "Чемпионат".

Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" летом текущего года за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Бразилец провел за петербуржцев 6 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее в СМИ появилась информация, что футболист хочет покинуть клуб.

После 7 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 4 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 12 набранными очками в своем активе.

