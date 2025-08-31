- Всего-то прошло шесть туров, и бросаться громкими словами точно не стоит. Да, мы много работаем ради результата, выполняя все требования главного тренера. Тем не менее нам есть в чём ещё прибавлять, - сказал Мойзес пресс-службе клуба.
Мойзес выступает за ЦСКА с августа 2022 года. В текущем сезоне бразильский защитник принял участие в девяти матчах за красно-синих во всех турнирах, отдав три результативные передачи.
На данный момент подопечные Фабио Челестини идут на втором месте в таблице РПЛ с 14 очками.
Защитник ЦСКА оценил старт сезона в исполнении команды
Защитник ЦСКА Мойзес высказался об игре "армейцев" на старте сезона..
Фото: "Чемпионат"