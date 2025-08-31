Дзюба не просто так сорвался после ЦСКА – с "Балтикой" "Акрону" было некем играть

Крик души Дзюбы
Поражение от нынешнего ЦСКА со счётом 1:3 – абсолютно не зазорный итог почти для любой команды РПЛ, уж слишком похорошели «армейцы» в 2025 году сначала при Николиче, а затем ещё больше при Челлестини.
Но после этой встречи у Артёма бомбануло: «Рад, что у нас много дублеров играет, я счастлив за них. Но хочется обратиться к руководству: помогите тренеру и штабу, игрокам. Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Мы не дадим этого сделать, но как играть, когда у нас выступают 17–19 летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».
Мольбы Тедеева
У Дзюбы бомбануло, потому что накипело раньше. Заур Тедеев с конца прошлого очень успешного сезона твердил: «Акрону» нужно усиление, второй сезон будет сложнее. Усиление не подъехало. На сборы привезли только вратаря Виталия Гудиева, хотя позиция голкипера и так была не самой проблемной при Васютине и Волкове.
Уже по ходу сезона подъехал Хетаг Хосонов, у которого не получилось вернуться в РПЛ с «Торпедо». В первом же матче сломал ключицу. Ещё позже состав пополнил Константин Марадишвили, который проходил предсезонку с «Крыльями», но в Самаре в итоге предпочли ему Ахметова и Баньяца.
На этом всё. Несмотря на удачный старт, Заур Тедеев на каждой пресс-конференции говорил, что усиливать игру некем, внутренней конкуренции не хватает. Со временем это начало сказываться на результатах.
Второй тайм матча со «Спартаком» «Акрон» целиком провёл в большинстве, но не создал моментов и едва не проиграл. В Махачкале невзрачно сыграл весь матч, но сравнял в концовке – 1:1. А дальше домашнее поражение от «Оренбурга» 1:2 и 1:3 от ЦСКА.
Перед «Балтикой» вылетели сразу три игрока основы
От поражения в Махачкале «Акрон» спас Беншимол – форвард с Кабо-Верде только вернулся после травмы и набирал кондиции через игры, в том числе кубковые. Но в Кубке и получил новую травму. Про травму Хосонова я уже вспомнил выше.
И вот на «Балтику» вне заявки основной опорник Джурасович, основной центральный полузащитник Джаковац и основной игрок атаки Пестряков (хоть Диме и 17 лет, но он уже почти незаменим и ЦСКА закрывал даже позицию правого защитника).
Если балканцев заменили хотя бы опытные Марадишвили и Кузьмин, то в атаку вышел 21-летний Шершов. Никита появлялся только в Кубке, а до этого полтора года играл за вторую команду «Акрона» – и к основе Тедеева его особо не привлекал.
Про скамейку и возможность усиления игры теперь говорить было и вовсе нечего – в резерве из опытных остались только центральный защитник Эшковал и Солтмурад Бакаев, который тоже страдает от травм и нестабильности. Но и он бы, наверное, вышел в старте, если бы у «Акрона» была ещё хоть одна опция усилить игру со скамейки.
Прошлым летом «Акрон» за месяц собрал новую команду, но весной спортивный директор загадочно ушёл
Нынешний «Акрон» собрал Арам Задоян – в 26 лет он был самым молодым спортивным директором РПЛ. За короткую летнюю паузу он подписал больше 15 игроков – и со многими неожиданно попал. Руководство во главе с владельцем Павлом Морозовым решило, что играть в РПЛ составом из ФНЛ не получится, и результат от новой команды превзошёл все ожидания. Конечно, его во многом сделал Дзюба, но вокруг Артёма выстроилась неплохая команда. Лончар до зимы вообще был одним из лучших полузащитников чемпионата.
Однако весной Арам Задоян покинул клуб с общими формулировками. Конкретику дал только канал «Мутко Против»: якобы Задояна уволили за мутки с агентами и попытку организовать заход игроков в клуб только через «правильную» агентскую группу.
Ушёл и гендиректор Алексей Власов – это объяснили желанием растить дочку, которая несколько лет оставалась с мамой в Москве, пока отец работал в Тольятти.
Его сменил Константин Клюшев, которого готовили на замену с зимы, а спортивным директором стал Антон Чистяков, который поработал в «Спартаке», ЦСКА, «Кайрате» и «Пари НН». Усиление он так и не обеспечил – Павел Морозов говорил, что деньги на трансферы есть, но хорошие варианты срывались.
«Балтика» сразу повела и пустила кровь Дзюбе
Главным героем старта встречи стал Андраде. «Акрон» вдобавок ко всем проблемам расхлябанно начал игру – Марадишвили потерял мяч и позволил заработать угловой, а в результате него у ворот хозев сложилась вот такая картина. Забивать мог даже не только Андраде.
Следом он же решил сыграть ногой на уровне головы Дзюбы – и рассёк Артёму бровь. Форвард бегал с повязкой, потом снял её, до перерыва дважды бил с угловых повреждённой головой, но сделал это доступно для вратаря. Возможно, рассечение повлияло.
А пока «Акрон» делал из Бориско героя, «Балтика» жалила контратаками на пространстве. В концовке тайма, сразу после удара Дзюбы и сэйва Бориско, Максим Петров красиво уложил второй мяч в ворота «Акрона» от штанги.
На второй тайм сразу вышел Бакаев, но ни он, ни молодёжь «Акрона», спасти игру с 0:2, конечно, не смогли – слишком крепка, уверенна и мощна сейчас команда Талалаева. Тем более Дзюбе в третий раз не удалось забить после углового – в концовке Артём ещё и в штангу угодил.
«Акрону» необходима пауза, но новичкам потребуется время
Усиление в команду Тедеева всё же подъедет. Инсайдеры пишут о грядущих подписаниях Кристияна Бистровича, Эдгара Севикяна, а также правого защитника Рочи – он играл за «Боливар» и сборную Боливии вместе с Роберто Фернандесом и должен заменить в старте Савичева.
Однако вряд ли все новички начнут приносить пользу сразу, как год назад Дзюба. Им нужно будет набрать форму, притереться к команде, а Роче – ещё и адаптироваться в стране. А уже сейчас «Акрон» потерял достаточно очков и близок к зоне стыков, от которой весь прошлый сезон шёл на отдалении.
Фото: ФК «Акрон»