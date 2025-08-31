Дзюба не просто так сорвался после ЦСКА – с "Балтикой" "Акрону" было некем играть

Даже в оптимальном составе противостоять "Балтике" Талалаева было бы сложно, а с травмами оказалось невозможно.

Крик души Дзюбы

Поражение от нынешнего



Но после этой встречи у Артёма бомбануло: «Рад, что у нас много дублеров играет, я счастлив за них. Но хочется обратиться к руководству: помогите тренеру и штабу, игрокам. Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Мы не дадим этого сделать, но как играть, когда у нас выступают 17–19 летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».

Мольбы Тедеева

У Дзюбы бомбануло, потому что накипело раньше. Заур Тедеев с конца прошлого очень успешного сезона твердил: «Акрону» нужно усиление, второй сезон будет сложнее. Усиление не подъехало. На сборы привезли только вратаря Виталия Гудиева, хотя позиция голкипера и так была не самой проблемной при Васютине и Волкове.



Уже по ходу сезона подъехал Хетаг Хосонов, у которого не получилось вернуться в РПЛ с «Константин Марадишвили, который проходил предсезонку с «Крыльями», но в Самаре в итоге предпочли ему Ахметова и Баньяца.



На этом всё. Несмотря на удачный старт, Заур Тедеев на каждой пресс-конференции говорил, что усиливать игру некем, внутренней конкуренции не хватает. Со временем это начало сказываться на результатах.





Второй тайм матча со «

Перед «Балтикой» вылетели сразу три игрока основы

От поражения в Махачкале «Акрон» спас Беншимол – форвард с Кабо-Верде только вернулся после травмы и набирал кондиции через игры, в том числе кубковые. Но в Кубке и получил новую травму. Про травму Хосонова я уже вспомнил выше.



И вот на «Балтику» вне заявки основной опорник Джурасович, основной центральный полузащитник Джаковац и основной игрок атаки Пестряков (хоть Диме и 17 лет, но он уже почти незаменим и ЦСКА закрывал даже позицию правого защитника).



Если балканцев заменили хотя бы опытные Марадишвили и Кузьмин, то в атаку вышел 21-летний Шершов. Никита появлялся только в Кубке, а до этого полтора года играл за вторую команду «Акрона» – и к основе Тедеева его особо не привлекал.



Про скамейку и возможность усиления игры теперь говорить было и вовсе нечего – в резерве из опытных остались только центральный защитник Эшковал и Солтмурад Бакаев, который тоже страдает от травм и нестабильности. Но и он бы, наверное, вышел в старте, если бы у «Акрона» была ещё хоть одна опция усилить игру со скамейки.





Прошлым летом «Акрон» за месяц собрал новую команду, но весной спортивный директор загадочно ушёл

Нынешний «Акрон» собрал Арам Задоян – в 26 лет он был самым молодым спортивным директором РПЛ. За короткую летнюю паузу он подписал больше 15 игроков – и со многими неожиданно попал. Руководство во главе с владельцем Павлом Морозовым решило, что играть в РПЛ составом из ФНЛ не получится, и результат от новой команды превзошёл все ожидания. Конечно, его во многом сделал



Однако весной Арам Задоян покинул клуб с общими формулировками. Конкретику дал только канал «



Ушёл и гендиректор Алексей Власов – это объяснили желанием растить дочку, которая несколько лет оставалась с мамой в Москве, пока отец работал в Тольятти.



Его сменил Константин Клюшев, которого готовили на замену с зимы, а спортивным директором стал Антон Чистяков, который поработал в «Спартаке», ЦСКА, «Кайрате» и «Пари НН». Усиление он так и не обеспечил – Павел Морозов говорил, что деньги на трансферы есть, но хорошие варианты срывались.

«Балтика» сразу повела и пустила кровь Дзюбе

Главным героем старта встречи стал Андраде. «Акрон» вдобавок ко всем проблемам расхлябанно начал игру – Марадишвили потерял мяч и позволил заработать угловой, а в результате него у ворот хозев сложилась вот такая картина. Забивать мог даже не только Андраде.





Следом он же решил сыграть ногой на уровне головы Дзюбы – и рассёк Артёму бровь. Форвард бегал с повязкой, потом снял её, до перерыва дважды бил с угловых повреждённой головой, но сделал это доступно для вратаря. Возможно, рассечение повлияло.



А пока «Акрон» делал из Бориско героя, «Балтика» жалила контратаками на пространстве. В концовке тайма, сразу после удара Дзюбы и сэйва Бориско, Максим Петров красиво уложил второй мяч в ворота «Акрона» от штанги.



На второй тайм сразу вышел Бакаев, но ни он, ни молодёжь «Акрона», спасти игру с 0:2, конечно, не смогли – слишком крепка, уверенна и мощна сейчас команда Талалаева. Тем более Дзюбе в третий раз не удалось забить после углового – в концовке Артём ещё и в штангу угодил.





«Акрону» необходима пауза, но новичкам потребуется время

Усиление в команду Тедеева всё же подъедет. Инсайдеры пишут о грядущих подписаниях Кристияна Бистровича, Эдгара Севикяна, а также правого защитника Рочи – он играл за «Боливар» и сборную Боливии вместе с Роберто Фернандесом и должен заменить в старте Савичева.



Однако вряд ли все новички начнут приносить пользу сразу, как год назад Дзюба. Им нужно будет набрать форму, притереться к команде, а Роче – ещё и адаптироваться в стране. А уже сейчас «Акрон» потерял достаточно очков и близок к зоне стыков, от которой весь прошлый сезон шёл на отдалении.



