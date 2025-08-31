Матчи Скрыть

Полузащитник "Краснодара" назвал "отличным" состав ЦСКА

Полузащитник "Краснодара" Жоао Батчи прокомментировал ничейный результат против ЦСКА (1:1) в 7-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Установка была начать агрессивно, с напором. Определённо, совершили ошибку, когда упустили Кисляка, у него получилось забить нам. Хороший игрок, у ЦСКА отличный состав, каждый футболист силён", - сказал Батчи в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 31 августа ЦСКА принимал "Краснодар" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась вничью 1:1. Счёт в матче открыл хавбек "армейцев" Матвей Кисляк на 36-й минуте, гости ответили точным ударом после подачи углового от Джона КОрдобы на 44-й минуте.

Во втором тайме нападающего "быков" удалили за грубую игру против защитника Мойзеса.

На данный момент подопечные Мусаева сохраняют лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

Напомним, что в прошлом сезоне "Краснодар" впервые в своей истории взял золотые медали чемпионата России.

