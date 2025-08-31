"Сложно об этом говорить. Сейчас я сфокусирован на "Спартаке". Это клуб, которому я принадлежу. Я здесь счастлив. Я сосредоточен на повседневных задач и стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. А дальше - будь что будет", - сказал Угальде в интервью Tigo Sports Costa Rica.
В субботу, 30 августа, "Спартак" одержал победу над "Сочи" со счетом 2:1 в матче седьмого тура РПЛ благодаря дублю Эсекьеля Барко. Команда Станковича поднялась на шестое место в таблице с 11 очками.
Форвард "Спартака" Манфред Угальде в этом сезоне провёл за красно белых семь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.
Форвард "Спартака" рассказал о своём будущем в команде
Фото: ФК "Спартак" Москва