"В Самаре всё отлично. Сразу нашли квартиру. Уже всю семью перевёз. Радостные и довольные все! Игровое время получаю — это самое главное для меня сейчас. И тренер со мной разговаривает — какие-то нюансы подмечает (улыбается). Это самое главное! Всё по-родному так: люди на базе, которые работали пять лет назад, все остались", - сказал Чернов в интервью "Чемпионату".
Никита Чернов провёл в этом сезоне три матча за "Крылья Советов" и не отметился результативными действиями. 29-летний футболист проводит это сезон в аренде за самарский клуб. Ранее он выступал за него с 2019 по 2021 год. За этот период защитник провёл 76 матчей, забил пять голов и отдал четыре передачи.
На данный момент "Крылья Советов" занимают восьмое место в чемпионате России, имея в своём активе девять очков.
Чернов рассказал, как адаптировался в "Крыльях Советов"
Фото: ФК "Крылья Советов"