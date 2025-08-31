Сулейманов назвал "вбросами" информацию об отставке главного тренера "Роостова"

"Хотели за нашего тренера побороться - выиграть этот матч. Знаю, что это вбросы от неких людей, которые хотят чего-то от нашей команды, но у них это не получится сделать", - сказал Сулейманов в интервью "Матч ТВ".
В субботу, 30 августа, в Ростове-на-Дону состоялся матч 7-го тура РПЛ, в котором местная команда принимала на своем поле грозненский "Ахмат". Подопечные Джонатана Альбы уступали по ходу игры, однако на 73-й минуте сумели вырвать ничью и набрать одно очко.
Отметим, у ростовчан лишь одна победа в текущем чемпионате России. По итогам тура желто-синие набрали 5 очков и находятся на данный момент на 13-й позиции в турнирной таблице.
Фото: ФК "Ростов"