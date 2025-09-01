"Мы нашли оптимальное решение, в котором все оказались в парадигме win-win. Хочу поблагодарить генерального директора нашего клуба Игоря Резвухина за доверие, а коллег из "Форталезы" и агента Гусмана — за взаимодействие", — приводит слова Маслова пресс-служба "Торпедо".
Московский футбольный клуб объявил о переходе Гузмана в бразильскую "Форталезу" в понедельник, 1 сентября. Колумбиец играл в составе "Торпедо" с января 2025 года. Его трансфер из "Депортес Толима" обошелся автозаводцам в 1,8 миллиона евро, что стало самой дорогой покупкой в истории команды. В составе черно-белых 27-летний полузащитник принял участие в 11 матчах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей.
В "Торпедо" прокомментировали трансфер Гузмана в Бразилию
Советник президента "Торпедо" Денис Маслов высказался о трансфере колумбийского полузащитника Ейсона Гузмана.
Фото: ФК "Торпедо"