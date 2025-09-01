Вингер "Крыльев Советов" Раков рассчитывает после аренды вернуться в "Локомотив"

Болельщики "Локомотива" кричали: "Давай обратно". Приятно? Конечно, очень. Не буду загадывать, но рассчитываю вернуться в "Локомотив", - передает слова Ракова "Матч ТВ".
Напомним, крайний нападающий Вадим Раков перешел в "Крылья Советов" этим летом на правах аренды. Права на 20-летнего вингера молодежной сборной России принадлежат московскому "Локомотиву". Контракт игрока с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2027 года.
В этом сезоне Раков принял участие в 8 матчах за самарцев, в которых записал на свой счет 5+2 по системе гол плюс пас.