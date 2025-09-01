Матчи Скрыть

"С чего это должно задевать?" Умяров высказался о невызове в сборную России

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров отреагировал на то, что не получил приглашение в сборную России на сентябрьский сбор.
Фото: ФК "Спартак"
"Я продолжаю работать. Думаю, что только работа может изменить ситуацию. Это меня не задевает. С чего это должно задевать? Видимо, моей работы недостаточно для вызова в сборную. Будем работать еще больше", - цитирует Умярова "Чемпионат".

Напомним, в минувшую пятницу, 29 августа, стал известен итоговый состав сборной России на сентябрьские сборы. Всего в список тренерского штаба вошли 30 футболистов. В их число не попал полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров.

В рамках сентябрьских сборов российская национальная команда проведет два товарищеских матча. Соперниками подопечных Валерия Карпина станут сборные Иордании и Катара.

