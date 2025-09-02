Экс-футболист "Спартака" – о Станковиче: когда так стартуешь, будут вопросы к любому

"Спартак" — большой клуб с большими задачами. Конечно, когда ты так стартуешь, будут вопросы к любому: Станковичу, Аленичеву, Романцеву — к кому угодно. Нормальное давление для больших клубов. Команды борются за большие задачи — отсюда и давление", — приводит слова Парфенова "Чемпионат".
После семи стартовых туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги московская команда набрала 11 очков и на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с московским "Динамо". Игра пройдет 13 сентября на стадионе бело-голубых в Москве.
Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Парфенов высказался о старте красно-белых в текущем сезоне РПЛ.
Фото: Getty Images