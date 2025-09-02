- С Доннаруммой обменялись смсками, переговорили, попрощались. В момент его ухода я был в самолете, - сказал Сафонов "РБ Спорт".
Сегодня, 2 сентября, стало известно, что основной вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма перешел в "Манчестер Сити". Сумма трансфера составила 35 миллионов евро.
Напомним, Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В прошлом сезоне Сафонов в составе парижан выиграл 5 трофеев.
Сафонов рассказал, как попрощался с Доннаруммой после его ухода из "ПСЖ"
Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов поделился информацией, как он попрощался с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, покинувшим клуб.
Фото: "Чемпионат"