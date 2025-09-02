Как сообщает источник, "Зенит" и "Локомотив" проявляют интерес к опорному полузащитнику "Сочи" Кириллу Кравцову.
Утверждается, что клубы могут вернуться к более конкретному обсуждению потенциального перехода зимой, так как сейчас игрок набирает форму после травмы.
Кравцов является воспитанником Академии "Зенита" и выступает за сочинцев с 2022 года. Контракт 23-летнего футболиста истекает будущим летом. В этом сезоне хавбек провел 6 матчей за "барсов" в РПЛ и Кубке России.
Источник: Metaratings
Два топ-клуба РПЛ интересуются полузащитником "Сочи"
Кирилл Кравцов может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Сочи"