Два топ-клуба РПЛ интересуются полузащитником "Сочи"

Кирилл Кравцов может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Сочи"
Как сообщает источник, "Зенит" и "Локомотив" проявляют интерес к опорному полузащитнику "Сочи" Кириллу Кравцову.

Утверждается, что клубы могут вернуться к более конкретному обсуждению потенциального перехода зимой, так как сейчас игрок набирает форму после травмы.

Кравцов является воспитанником Академии "Зенита" и выступает за сочинцев с 2022 года. Контракт 23-летнего футболиста истекает будущим летом. В этом сезоне хавбек провел 6 матчей за "барсов" в РПЛ и Кубке России.

