Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ШинникНе начат
Волга Ул
17:30
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Сокол
18:00
КАМАЗНе начат
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Кирилл Глебов: Европа – моя цель. Но пока в ЦСКА чего-то не добьюсь, никуда не поеду

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос о желании перейти в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
"Попробовать себя в Европе — моя цель. Но пока в ЦСКА чего-то не добьюсь, пока не буду в себе уверен — никуда не поеду, даже если будет предложение", – приводит слова Глебова Sport24.

Кирилл Глебов является воспитанником академии ЦСКА с 2018 года. В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 11 встречах за армейцев, записав на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится