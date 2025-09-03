"Попробовать себя в Европе — моя цель. Но пока в ЦСКА чего-то не добьюсь, пока не буду в себе уверен — никуда не поеду, даже если будет предложение", – приводит слова Глебова Sport24.
Кирилл Глебов является воспитанником академии ЦСКА с 2018 года. В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 11 встречах за армейцев, записав на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.
Кирилл Глебов: Европа – моя цель. Но пока в ЦСКА чего-то не добьюсь, никуда не поеду
Нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос о желании перейти в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА