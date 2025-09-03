Матчи Скрыть

Первая лига

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм
Нефтехимик
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Полузащитник ЦСКА рассказал, когда окажется в европейском клубе

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос, когда он окажется в европейском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
- Не этой зимой, конечно. Но и не через пять лет, надеюсь. Мечта — "Манчестер Юнайтед". Полюбил его как бренд: "Олд Траффорд", Фергюсон, - сказал Глебов Sport24.

Кирилл Глебов выступает за московский ЦСКА с 2023 года. В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего полузащитника составляет 1,5 миллиона евро.

