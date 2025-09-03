Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм
Нефтехимик
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

"Динамо" выиграло дело у украинского агента Ордеца - источник

Московское "Динамо" выиграло дело в суде у украинского агента защитника Ивана Ордеца.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, арбитражный суд города Москвы принял сторону столичного "Динамо" и отказал Эдуарду Мурзе, который представляет интересы Ивана Ордеца, в требовании 400 тысяч евро за переподписание контракта.

Напомним, что в 2022 году защитник Иван Ордец приостановил контракт с московским "Динамо", который ранее был продлен и предусматривал подписной бонус. На данный момент украинский футболист является свободным агентом, а ранее выступал за немецкий "Бохум".

В составе московского "Динамо" Иван Ордец провел во всех турнирах 67 матчей и отметился 5 забитыми мячами. Также футболист выступал за "Шахтер" и футбольный клуб "Мариуполь". Текущая рыночная стоимость 33-летнего игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

Источник: "СЭ".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +7
  • Не нравится