"Когда тренер уезжает вместе с игроками — это очень серьёзная ситуация. Может, и на пользу пойдёт, если они отдохнут друг от друга и снова весёлые, на «свежачка» начнут играть спокойнее. Там вопрос психологии. Уровень, качество у игроков есть, но они пока не играют слитно. Ни в атаке, ни в обороне. Раньше у "Динамо" была проблема — игра в обороне, а сейчас впереди разладилось", - цитирует Непомнящего Metaratings.
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в июне текущего года, специалист также продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. В феврале текущего года российский специалист покинул пост главного тренера "Ростова".
После 7 сыгранных туров столичное "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками в своем активе. В 8 туре Российской Премьер-Лиги подопечные Валерия Карпина примут на своем поле московский "Спартак" - встреча состоится 13 сентября в 16:45 по московскому времени.
"Когда тренер уезжает вместе с игроками — это очень серьёзная ситуация". Непомнящий - о Карпине
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"