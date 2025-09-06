Новости
Футболист молодежной сборной Саудовской Аравии: мы ощущаем себя в России как дома
Сегодня, 11:18
Футболист молодежной сборной Саудовской Аравии Мишари Аль?Немер рассказал, что ему нравится в России.
Фото: РФС
"Мне нравится спокойствие. Здесь очень хорошие люди, очень уважительные. С тех пор, как приехали, мы ощущаем себя в России как дома. Мы не чувствуем себя здесь в гостях", - приводит слова Аль-Немера
"Матч ТВ"
.
Вчера, 5 августа,
сборная России
U21 уступила национальной командой Саудовской Аравии U23 в товарищеском матче со счетом 1:2, встреча проходила на стадионе "Родина" в подмосковных Химках.
Мешари Аль-Немер выступает за саудовский "Аль-Наср", в составе которого вышел на поле в 16 встречах и отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Сборная Саудовской Аравии
Молодежная сборная России
