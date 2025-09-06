Матчи Скрыть

Экс-игрок "Динамо": Карпину нужно дать время на адаптацию в клубе

Бывший футболист "Динамо" Владимир Дядюн прокомментировал старт московского "Динамо" в чемпионате России.
"Вокруг Карпина сейчас много разговоров. Уже все сказали, что ему нужно дать время на адаптацию. И в качестве примера все приводят Гвардиолу, которому понадобилось полтора года, чтобы привить "Манчестер Сити" свою философию. Семь туров - маленькая дистанция", - сказал Дядюн в интервью Metaratings.

Валерий Карпин был назначен главным тренером московского "Динамо" в июне этого года. Российский специалист подписал с клубом трехлетний контракт. Также он продолжает возглавлять сборную России.

Под руководством Карпина бело-голубые одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения в семи стартовых турах Российской Премьер-Лиги. На сентябрьскую паузу динамовцы ушли, занимая 10 место в турнирной таблице чемпионата с восемью очками.

