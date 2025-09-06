Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
0 - 1 0 1
СербияЗавершен
Англия
2 - 0 2 0
АндорраЗавершен
Армения
0 - 5 0 5
ПортугалияЗавершен
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
5 - 3 5 3
СьонЗавершен

Головин рассказал о подготовке к матчу с Катаром

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал предстоящий матч с Катаром.
Фото: РФС
"Мы ожидали, что будет жарко. На поле работают кондиционеры, не так, как на улице. Катар - сильная команда, в прошлом матче они моментами выглядели лучше. Сейчас отсматривали, как будто они стали сильнее", - передаёт слова Головина "Чемпионат".

В воскресенье, 7 сентября, команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч со сборной Катара в Эр-Райане. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

В четверг, 4 сентября состоялась встреча команд России и Иордании на домашней арене "Спартака" в Москве и завершилась ничьей со счетом 0:0.

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборная отстранены от участия в международных турнирах.

