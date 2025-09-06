"Мы ожидали, что будет жарко. На поле работают кондиционеры, не так, как на улице. Катар - сильная команда, в прошлом матче они моментами выглядели лучше. Сейчас отсматривали, как будто они стали сильнее", - передаёт слова Головина "Чемпионат".
В воскресенье, 7 сентября, команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч со сборной Катара в Эр-Райане. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.
В четверг, 4 сентября состоялась встреча команд России и Иордании на домашней арене "Спартака" в Москве и завершилась ничьей со счетом 0:0.
Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборная отстранены от участия в международных турнирах.
Головин рассказал о подготовке к матчу с Катаром
Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал предстоящий матч с Катаром.
Фото: РФС