Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

"Это был матч очень высокого уровня". В "Сьоне" высказались об игре с "Зенитом"

Главный тренер "Сьона" Дидье Толо поделился мыслями после товарищеского матча с "Зенитом" (3:5).
Фото: ФК "Зенит"
- Это был матч очень высокого уровня, в таких важна каждая деталь. Первый гол мы пропустили, когда были в меньшинстве, второй — после нарушения правил. У нас было три шанса сравнять счет, но мы не воспользовались ими. Нам нужно работать над завершением атак и лучше играть в обороне.

Товарищеская встреча между "Зенитом" и "Сьоном" состоялась в Санкт-Петербурге вчера, 6 сентября. Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" и завершился поражением швейцарской команды со счетом 3:5. В составе сине-бело-голубых забитыми голами отметились нападающие Матео Кассьерра, оформивший дубль, Александр Соболев и Лусиано Гонду, а также защитник Роман Вега.

По итогам 7 стартовых туров чемпионата России "Зенит" набрал 12 очков и располагается на 5-й строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего в РПЛ "Краснодара" составляет четыре балла.

Источник: "Чемпионат"

