- Это был матч очень высокого уровня, в таких важна каждая деталь. Первый гол мы пропустили, когда были в меньшинстве, второй — после нарушения правил. У нас было три шанса сравнять счет, но мы не воспользовались ими. Нам нужно работать над завершением атак и лучше играть в обороне.
Товарищеская встреча между "Зенитом" и "Сьоном" состоялась в Санкт-Петербурге вчера, 6 сентября. Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" и завершился поражением швейцарской команды со счетом 3:5. В составе сине-бело-голубых забитыми голами отметились нападающие Матео Кассьерра, оформивший дубль, Александр Соболев и Лусиано Гонду, а также защитник Роман Вега.
По итогам 7 стартовых туров чемпионата России "Зенит" набрал 12 очков и располагается на 5-й строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего в РПЛ "Краснодара" составляет четыре балла.
Источник: "Чемпионат"
"Это был матч очень высокого уровня". В "Сьоне" высказались об игре с "Зенитом"
Фото: ФК "Зенит"