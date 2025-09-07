- Говорят, что с ним провели некую вспомогательную работу. Он изменился. Глушенков в "Зените" снова стал лидером, в последних матчах выглядел лучше всех. Он все понял, и очень хорошо. Он сам и команда от этого только выиграют.
Максим Глушенков, выступающий на позиции оттянутого нападающего, играет за "Зенит" с лета прошлого года. Футболист перебрался в Санкт-Петербург из московского "Локомотива" и подписал контракт до 2028 года. В текущем сезоне Глушенков принял участие в 5 матчах РПЛ, в которых забил один гол и отдал один ассист. Также в активе игрока 2+1 по системе гол плюс пас в трех играх за сине-бело-голубых в Кубке России.
Источник: "Чемпионат"
Орлов: Глушенков изменился и снова стал лидером в "Зените"
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре вингера "Зенита" Максима Глушенкова в последних матчах.
Фото: ФК "Зенит"