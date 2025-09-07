Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Орлов: Глушенков изменился и снова стал лидером в "Зените"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре вингера "Зенита" Максима Глушенкова в последних матчах.
Фото: ФК "Зенит"
- Говорят, что с ним провели некую вспомогательную работу. Он изменился. Глушенков в "Зените" снова стал лидером, в последних матчах выглядел лучше всех. Он все понял, и очень хорошо. Он сам и команда от этого только выиграют.

Максим Глушенков, выступающий на позиции оттянутого нападающего, играет за "Зенит" с лета прошлого года. Футболист перебрался в Санкт-Петербург из московского "Локомотива" и подписал контракт до 2028 года. В текущем сезоне Глушенков принял участие в 5 матчах РПЛ, в которых забил один гол и отдал один ассист. Также в активе игрока 2+1 по системе гол плюс пас в трех играх за сине-бело-голубых в Кубке России.

Источник: "Чемпионат"

