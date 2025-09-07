Тренер вратарей сборной России оценил игру Максименко в матче с Иорданией

- В этом сезоне матч с Иорданией стал одним из лучших, если не лучшим, для Саши, если брать и "Спартак", и сборную. Ни одной помарочки в передачах. Даже там, где игроки допускали ошибки, он давал качественную передачу, - сказал Кафанов ТАСС.
Напомним, 4 сентября состоялся товарищеский матч между сборной России и национальной командой Иордании - участником ЧМ-2026. Встреча прошла на стадионе "Спартака" "Лукойл Арена" и завершилась со счетом 0:0.
Сегодня, 7 сентября, в 18:15 по московскому времени сборная России сыграет выездной матч с национальной командой Катара.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера национальной команды Александра Максименко в матче с Иорданией (0:0).
