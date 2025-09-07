Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Защитник "Спартака" назвал самого строгого тренера в своей карьере

Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич назвал Валерия Карпина самым строгим тренером.
Фото: ФК "Спартак"
- Наверное, Карпин больше всего в сборной ограничивал. Это касается его запретов на сахар, - сказал Хлусевич корреспонденту "СЭ".

Даниил Хлусевич выступает за московский "Спартак" с января 2022 года. Игрок перешел в стан красно-белых из тульского "Арсенала" за 3 миллиона евро. За этот период российский защитник принял участие в 105 матчах за "Спартак", забив 6 голов и отдав 12 ассистов. В составе сборной России Хлусевич выходил на поле 5 раз.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится