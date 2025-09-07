- Наверное, Карпин больше всего в сборной ограничивал. Это касается его запретов на сахар, - сказал Хлусевич корреспонденту "СЭ".
Даниил Хлусевич выступает за московский "Спартак" с января 2022 года. Игрок перешел в стан красно-белых из тульского "Арсенала" за 3 миллиона евро. За этот период российский защитник принял участие в 105 матчах за "Спартак", забив 6 голов и отдав 12 ассистов. В составе сборной России Хлусевич выходил на поле 5 раз.
Защитник "Спартака" назвал самого строгого тренера в своей карьере
Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич назвал Валерия Карпина самым строгим тренером.
Фото: ФК "Спартак"