Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ЧайкаНе начат
Спартак Кострома
17:00
СоколНе начат
Урал
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

"Эта задача вполне реальна для нас". Игрок "Крыльев Советов" рассказал о планах команды на сезон

Нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков назвал цель команды на сезон.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"То есть топ-8 РПЛ — это реальная задача для "Крыльев"? Да, это задача вполне реальна для нас. Если будем продолжать хорошо выступать, то можем спокойно закончить чемпионат в топ-8. Главное — не сбавлять к себе требования", - сказал Раков в интервью "СЭ".

После 7 сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе. Вадим Раков перешел в самарский клуб из московского "Локомотива" на правах аренды в летнее трансферное окно текущего года.

В 8 туре Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" примут на своем поле "Сочи", который занимает последнее место в таблице с 1 баллом в своем активе.

