Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ЧайкаНе начат
Спартак Кострома
17:00
СоколНе начат
Урал
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

"Мне ничего не объясняли". Раков - об аренде из "Локомотива" в "Крылья"

Нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков рассказал, почему "Локомотив" решил отдать его в аренду.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Мне ничего не объясняли. Просто отдали в аренду, значит, так захотели. Я вытаскиваю из себя все, что умею делать на футбольном поле, показываю максимум. Очень хочу провести сезон на высоком уровне. А дальше будем решать", - сказал Раков в интервью "СЭ".

Вадим Раков в летнее трансферное окно перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Локомотива" на правах аренды. Нападающий провел за самарцев во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.

После 7 сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится