Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
19:00
ИрландияНе начат
Азербайджан
19:00
УкраинаНе начат
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
19:00
АндорраНе начат

Французский полузащитник "Краснодара" пожелал России возвращения на международную арену

Французский полузащитник "Краснодара" Гаэтан Перрен высказался о возможном возвращении российских клубов на международные турниры.
Фото: ФК "Краснодар"
"Это то, чего желаю себе, товарищам по команде, болельщикам и всей России. Думаю, ваша страна будет счастлива, если еврокубки вернутся", – приводит слова Перрена "Спорт-Экспресс".

Напомним, российские футбольные команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года.

Перрен пополнил состав "Краснодара" 23 июля 2025 года. До этого полузащитник выступал за французский "Осер". В нынешнем сезоне 29-летний футболист вышел на поле в 6-ти матчах за "быков" и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. По итогам семи стартовых туров Российской Премьер-Лиги, команда Мурада Мусаева набрала 16 очков и на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Напомним, в сезоне-2024/25 "Краснодар" выиграл титул чемпиона России.

