"Ноль респекта и уважения". Футболист "Динамо" - о тренерском штабе бело-голубых

"С моей стороны при этом тренерском штабе я буду просить уйти из клуба. Почему? Это лично моё мнение. За четыре игры получить ноль минут. Считаю, что ноль респекта и уважения. Со стороны тренерского штаба? Да", - цитирует Макарова "СЭ".
В текущем сезоне Денис Макаров провел за столичное "Динамо" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча.
В ноябре Валерий Карпин покинул пост главного тренера бело-голубых, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев. При Гусеве Денис Макаров ни разу не вышел на поле в 4 встречах во всех турнирах.
После 18 сыгранных туров "Динамо" располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.
Полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров высказался о своем положении в команде.
Фото: ФК "Динамо"