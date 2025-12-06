Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
2 - 0 2 0
РубинЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
АкронЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
АрсеналЗавершен
Эвертон
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
ЧелсиЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
Бернли2 тайм
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
СандерлендЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
БрентфордЗавершен
Лидс
0 - 2 0 2
Ливерпуль2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
2 - 0 2 0
ХетафеЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Реал СосьедадЗавершен
Бетис
1 - 5 1 5
Барселона2 тайм
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
ФиорентинаЗавершен
Интер
4 - 0 4 0
Комо2 тайм
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 1 2 1
ФрайбургЗавершен
Вольфсбург
3 - 1 3 1
УнионЗавершен
Аугсбург
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Штутгарт
0 - 5 0 5
БаварияЗавершен
Кельн
1 - 1 1 1
Санкт-ПаулиЗавершен
РБ Лейпциг
5 - 0 5 0
Айнтрахт2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен
Тулуза
1 - 0 1 0
Страсбург1 тайм
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

"Ноль респекта и уважения". Футболист "Динамо" - о тренерском штабе бело-голубых

Полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров высказался о своем положении в команде.
Фото: ФК "Динамо"
"С моей стороны при этом тренерском штабе я буду просить уйти из клуба. Почему? Это лично моё мнение. За четыре игры получить ноль минут. Считаю, что ноль респекта и уважения. Со стороны тренерского штаба? Да", - цитирует Макарова "СЭ".

В текущем сезоне Денис Макаров провел за столичное "Динамо" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча.

В ноябре Валерий Карпин покинул пост главного тренера бело-голубых, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев. При Гусеве Денис Макаров ни разу не вышел на поле в 4 встречах во всех турнирах.

После 18 сыгранных туров "Динамо" располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.

