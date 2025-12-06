Сафонов впервые выйдет в стартовом составе "ПСЖ" в текущем сезоне

Голкипер сборной России Матвей Сафонов впервые в текущем сезоне появится в составе "ПСЖ".

Фото: Getty Images

Российский вратарь выйдет в стартовом составе на матч Лиги 1 с "Ренном". Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Основной голкипер парижан Лукас Шевалье пропускает матч из-за травмы.



Напомним, что в текущем сезоне Матвей Сафонов ни разу не появлялся на поле в составе парижан.



На данный момент ПСЖ идет на втором месте в Лиге 1 с 30 очками, отставая от лидирующего "Ланса" на 4 очка.