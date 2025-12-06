Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
2 - 0 2 0
РубинЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
АкронЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
АрсеналЗавершен
Эвертон
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
ЧелсиЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
БернлиЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
СандерлендЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
БрентфордЗавершен
Лидс
3 - 3 3 3
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
2 - 0 2 0
ХетафеЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Реал СосьедадЗавершен
Бетис
3 - 5 3 5
БарселонаЗавершен
Атлетик
1 - 0 1 0
АтлетикоЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
ФиорентинаЗавершен
Интер
4 - 0 4 0
КомоЗавершен
Верона
3 - 1 3 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 1 2 1
ФрайбургЗавершен
Вольфсбург
3 - 1 3 1
УнионЗавершен
Аугсбург
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Штутгарт
0 - 5 0 5
БаварияЗавершен
Кельн
1 - 1 1 1
Санкт-ПаулиЗавершен
РБ Лейпциг
6 - 0 6 0
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен
Тулуза
1 - 0 1 0
СтрасбургЗавершен
ПСЖ
5 - 0 5 0
РеннЗавершен

Сафонов впервые выйдет в стартовом составе "ПСЖ" в текущем сезоне

Голкипер сборной России Матвей Сафонов впервые в текущем сезоне появится в составе "ПСЖ".
Фото: Getty Images
Российский вратарь выйдет в стартовом составе на матч Лиги 1 с "Ренном". Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Основной голкипер парижан Лукас Шевалье пропускает матч из-за травмы.

Напомним, что в текущем сезоне Матвей Сафонов ни разу не появлялся на поле в составе парижан.

На данный момент ПСЖ идет на втором месте в Лиге 1 с 30 очками, отставая от лидирующего "Ланса" на 4 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится