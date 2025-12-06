Камоцци высказался о результатах "Спартака" в первой части сезона

- "Спартаку" поставлю неудовлетворительную оценку за первую часть сезона. Посмотрим, что будет во второй, - сказал Камоцци "Матч ТВ".
Напомним, Сегодня, 6 декабря, московский "Спартак" принял на своем поле столичное "Динамо" в 18 туре чемпионата России. Забитыми мячами отметились Максим Осипенко (автогол) и Иван Сергеев. Бригада арбитров также отменила два гола бело-голубых.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в РПЛ с 29 очками. В Кубке России красно-белые сыграют в полуфинале Пути РПЛ с московским "Динамо".
Бывший советник экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал игру московского клуба в первой половине сезона.
