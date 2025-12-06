Барриос - о матче с "Акроном": мы добыли очень важную победу

- Со стороны может показаться, что удаление у соперника облегчает игру, но это может сделать её и сложнее. Но мы справились, гнули свою линию и добыли очень важную победу. Будем ждать итог матча "Краснодара" и ЦСКА завтра, - сказал Барриос "Матч ТВ".
Напомним, сегодня, 6 декабря, "Зенит" одержал победу над "Акроном" в матче 18-го тура РПЛ со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились бразильцы Жерсон и Луис Энрике. Для первого сегодняшний гол стал дебютным в РПЛ. Также отличился Андрей Мостовой, однако его гол был отменен после видеопросмотра. На 14-й минуте матча защитник "Акрона" Неделчару был удален с поля за грубый фол на Педро.
Одержав победу, "Зенит" поднялся на первое место, имея в своем активе 39 очков, однако у "Краснодара" (37 баллов) и ЦСКА (36 очков) игра в запасе.